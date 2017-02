Trump: «la Marine US au niveau de la Première Guerre mondiale»

La Marine américaine se trouve actuellement au même point que pendant la Première Guerre mondiale et il est temps d'y remédier, a déclaré le président américain Donald Trump lors d'une rencontre avec des militaires de la base aérienne MacDill, en Floride.

« Notre flotte est à un point aussi bas que pendant la Première Guerre mondiale. C'était il y a très longtemps. Cela ne se répétera plus, les gars », a déclaré M. Trump, sans toutefois préciser les critères lui ayant permis de porter cette appréciation.

© AFP 2016 NOEL CELIS/POOL Donald Trump veut des navires moins chers pour la Marine US

Ces derniers mois, les médias américains ont publié plusieurs articles sur le manque de financement de la Marine nationale. Ainsi, le 6 février, la revue Defense News a annoncé que près de 62% des chasseurs F/A-18 Hornet et Super Hornet qui équipent la Marine sont incapables de décoller. Une partie de ces avions est en état de restauration, alors que les autres appareils sont cloués au sol suite à une pénurie de pièces de rechange provoquée par un financement insuffisant.

Au total, selon la Marine US, 1 700 avions de combat, avions cargo et hélicoptères sont incapables de décoller.

