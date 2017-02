Les S-400 testés avec succès dans la région de Kaliningrad

Les systèmes de missiles sol-air S-400 ont paré une attaque massive d'avions et de missiles d'un adversaire conventionnel lors d'exercices qui se sont déroulés dans la région de Kaliningrad, a annoncé le chef du service de presse de la Flotte de la Baltique, le colonel Roman Martov.

« Les exercices d'une unité de la DCA de la Flotte de la Baltique ont pris fin dans la région de Kaliningrad, permettant aux systèmes de missiles sol-air S-400 de parer une attaque massive de missiles et d'avions d'un adversaire conventionnel », a indiqué le colonel Martov.

Selon le plan des exercices, les moyens de reconnaissance radio-électronique de la Flotte devaient découvrir une attaque de l'adversaire et pointer les S-400 sur les cibles. La mission de protection des positions des S-400 a été assurée par des complexes d'artillerie antiaériens Pantsir-S1.

Le S-400 Triumph (code Otan : SA-21 Growler) est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne : avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles éloignées à une distance de 400 km.

Le système antiaérien de courte portée Pantsir-S1 (Code Otan : SA-22 Greyhound) a été développé par le Bureau d'études de Toula (à 180 km de Moscou). Selon les spécialistes, ce système unique au monde est capable de frapper les cibles aériennes les plus modernes (surtout les armes de haute précision) à 20 km de distance et à des altitudes allant de zéro à 15 000 mètres. Les missiles tirés par Pantsir-S1 se déplacent à la vitesse de 1 300 mètres par seconde. Ils sont capables de frapper quatre cibles simultanément.

