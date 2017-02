La Russie modifie l’emplacement de ses missiles S-300 et S-400

Des systèmes de missiles russes S-300 et S-400 ont été déplacés sur de nouvelles positions dans le cadre d'une inspection surprise des Forces aériennes russes, a déclaré le ministère de la Défense.

Rappelons que mardi dernier, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé le début d'une inspection surprise des Forces aériennes russes sur ordre du commandement suprême.

« Dans le cadre de l'inspection, des unités de missiles antiaériens et des subdivisions radiotechniques des Forces aériennes de la Russie ont été déployées dans le secteur désigné. À leur arrivée sur les nouvelles positions, des équipes affectées à des stations radar et aux systèmes de missiles S-300 et S-400 ont effectué un entretien du matériel militaire et ont pris leur service », lit-on dans un communiqué du ministère.

© Sputnik. Anton Denisov Le char russe Armata bientôt équipé de drones de reconnaissance

Les subdivisions radiotechniques, poursuit le communiqué, ont commencé à transmettre des informations radar vers le poste de commandement des systèmes de défense antiaérienne. En outre, les stations radar mobiles ont commencé à renforcer le champ radar sur des positions non-préparées préalablement.

« Au cas où les équipes des stations radar et des systèmes de missiles repéreraient des cibles aériennes non-identifiées, les chasseurs chargés de la défense anti aérienne, déployés sur place, examineraient l'espace aérien en vue de les identifier ou de les neutraliser en cas de nécessité », a souligné le ministère.

© Sputnik. Missile S-400 Triumph

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »