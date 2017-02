Le char russe Armata bientôt doté d’obus nucléaires

© AFP 2016 Vasily Maximov Char russe T-14 Armata vs Char américain Abrams: qui va gagner?

L'usine Uralvagonzavod, épaulée par le géant du nucléaire russe Rosatom, envisage de munir le char russe Armata T-14 de nouveaux obus nucléaires, ce qui permettra à l'issue de la réalisation du projet de rendre le véhicule encore plus performant, écrivent les médias russes.

À en croire le PDG de l'usine, Oleg Sienko, il est grand temps que la capacité de frappe du T-14 soit testée en temps réel, les experts en la matière s'étant attelés à la tâche. « Cela ne tient qu'à nos collègues de Rosatom, chargés de la production des nouveaux obus », a-t-il expliqué.

Il a aussi exprimé l'espoir que l'armée pourra bénéficier du nouveau matériel militaire dans les années à venir: « Si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. »

Rappelons qu'auparavant, Rosatom avait assuré que les obus en question seraient si puissants qu'ils pourraient anéantir n'importe quel char ennemi. Au demeurant, l'équipage du véhicule serait hors de danger.

