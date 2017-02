Le croiseur russe Piotr Veliki termine sa mission en Méditerranée (vidéo)

Le croiseur nucléaire lance-missiles russe Piotr Veliki et le porte-avions Amiral Kouznetsov (Amiral Kouznetsov) sont rentrés en Russie après une mission en Méditerranée, il ont jeté l'ancre dans la rade de Severomorsk, la base principale de la Flotte du Nord russe située dans la baie de Kola, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère, les deux navires ont quitté le port de Severomorsk le 15 octobre 2016 pour participer à la mission la plus impressionnante de la Marine de guerre russe engageant des avions embarqués. Pendant cette mission, ils ont parcouru près de 18 000 milles nautiques en Atlantique du Nord-Est et en Méditerranée.

L'Admiral Kouznetsov a dirigé le groupe naval de la Flotte du Nord chargé de lutter contre les terroristes en Syrie. Les navires de soutien, qui ont accompagné les grands bâtiments de surface — les pétroliers Sergueï Ossipov et Kama et le remorqueur de sauvetage Nikolaï Tchiker — rentrent aussi en Russie.

« Pendant la dernière étape de leur mission, les navires ont mené plusieurs exercices sur des polygones navals en mer de Barents. Le 3 février, les avions et hélicoptères du groupe naval ont regagné leur aérodrome Severomorsk-3 », a indiqué le ministère.

Les navires entrent dans la baie de Kola à tour de rôle conformément aux règles de navigation. Le Piotr Veliki et l'Amiral Kouznetsov ont tiré 15 salves d'artillerie à l'occasion de leur arrivée à Severomorsk. Le destroyer Admiral Ouchakov (Amiral Ouchakov), amarré près du quai de la base navale principale de la Flotte du Nord, les a accueilli par un feu d'artifice.

Le commandement de la Marine russe et de la Flotte du Nord organisera une cérémonie d'accueil officielle des navires le 9 février à Severomorsk.

