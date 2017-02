La Russie dément l’utilisation de missiles SS-21 en Syrie

Le ministère russe de la Défense a démenti les informations concernant l'utilisation en Syrie de missiles Totchka, plus connus sous le code de SS-21.

Le démenti du porte-parole du ministère Igor Konachenkov a suivi l'information de la chaîne de télévision américaine Fox News qui a annoncé, se référant à des « sources officielles » anonymes, des frappes au moyen de systèmes de missiles Totchka contre les unités de l'opposition syrienne près d'Idlib.

« Une commission russo-turque effectue le suivi quotidien des violations du cessez-le-feu. Les données sur ses violations par les forces gouvernementales et l'opposition armée sont recensées, vérifiées et publiées sur le site du ministère russe de la Défense. La semaine dernière, les parties russe et turque n'ont reçu aucune information sur des frappes de Totchka contre les unités de l'opposition armée à Idlib », a-t-il ajouté.

© AFP 2016 Al-Maarra Today/Ghaith Omran La Russie dément avoir porté une frappe aérienne contre Idlib

Le porte-parole a noté que la Russie honorait strictement l'engagement, pris le 30 décembre dernier, de garantir la trêve sur le territoire de la Syrie, précisant que la trêve ne concernait pas les groupes terroristes Daech et Front al-Nosra.

Ces derniers temps, des médias différents se sont lancés dans la fabrication massive d'intox sur les frappes russes en Syrie. Le général Igor Konachenkov a coupé court à toutes les spéculations.

« Les avions des troupes aérospatiales de Russie n'ont porté aucune frappe contre Idlib ni lundi, ni la semaine dernière, ni en 2017 en général », a indiqué mardi 7 février le général Konachenkov, commentant l'information de l'agence britannique Reuters d'après laquelle huit frappes aériennes russes auraient fait lundi au moins 15 morts à Idlib.

