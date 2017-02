Bombardier russe Tu-160: la production du géant des airs bientôt relancée

En avril 2017, l'Usine aéronautique de Kazan lancera la construction de bombardiers stratégiques supersoniques Tu-160M2 selon une technologie modernisée, a déclaré le président de la Compagnie aéronautique unifiée (OAK) Iouri Slioussar.

Il s'agit du plus grand et du plus puissant avion supersonique militaire doté d'ailes à géométrie variable. C'est aussi le plus lourd avion de combat au monde. Les pilotes l'ont surnommé Cygne blanc.

© Sputnik. Skrynikov Un bombardier stratégique russe Tu-160

La version Tu-160M2 sera dotée d'une avionique modernisée, de moteurs dernier cri, ainsi que de systèmes de navigation inertielle et de conduite de tir moderne.

La production du Tu-160 « classique » a été suspendue en 2008. En avril 2015, après avoir visité l'Usine de Kazan, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a ordonné d'étudier la possibilité de relancer la production des bombardiers Tupolev Tu-160.

D'une masse au décollage allant jusqu'à 275 tonnes, le Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2 000 km/h et peut porter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidés ou guidés de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques X-55 ou missiles aérobalistiques X-15. L'autonomie de vol du bombardier varie de 10 000 à 16 000 km en fonction des charges de combat.

© Sputnik. Tu-160

