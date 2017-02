Un A400 M sur huit en état de fonctionnement dans la Luftwaffe

Sur les huit A400M livrés à l'armée allemande, un seul est en exploitation et les autres subissent des réparations ou des inspections planifiées, communique Der Spiegel se référant à ses sources.

Au total, le gouvernement allemand a commandé à Airbus 53 A400M.

Mardi 7 février, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen est restée clouée au sol en Lituanie à cause d'une panne de moteur de son A400M flambant neuf, ce qui est d'ailleurs caractéristique de cet appareil. En fin de compte, la délégation allemande est revenue à Berlin à bord d'un vieux Transall.

L'incident de l'avion ministériel s'inscrit dans une série d'autres mésaventures impliquant des A400M dernier cri.

L'été dernier, l'Allemagne a suspendu les vols de deux appareils (sur trois déjà réceptionnés) en raison d'usure des moteurs. En mai 2015, un A400M s'est écrasé en Espagne, tuant les quatre membres d'équipage. Fin janvier 2017, une fissure a été découverte dans une vitre du cockpit. Un autre A400M qui devait acheminer un hélicoptère pour une épreuve du froid s'est posé d'urgence à Lulea en Suède.

« La Luftwaffe est frustrée par le constructeur des Airbus A400M, car tous les appareils ont été livrés récemment à la partie allemande. Leur exploitation pose des problèmes », déplore Der Spiegel.

Bild avait communiqué précédemment que le ministère allemand de la Défense avait exigé 40 millions d'euros de compensation pour les arriérés de livraison de la part d'Airbus, et que 27,2 millions d'euros auraient été déjà transférés à l'Allemagne.

« Le fabricant n'a pas réussi à placer sous son contrôle la situation déplorable relative à l'état technique des A400M », a signalé Tobias Lindner, expert en défense du groupe parlementaire Alliance90/Les Verts.

