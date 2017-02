Le ministère russe de la Défense se dotera d’un «sabre laser»

Le ministère russe de la Défense aura prochainement un nouveau complexe de laser portable développé par l'association de recherche « Astofisika ».

L'appareil sera en mesure de porter atteinte aux systèmes optoélectroniques des chars, des véhicules blindés et même des lignes de mire des complexes de missiles anti-chars. Grâce à sa petite taille, le complexe pourra être facilement installé sur des véhicules de combat et des véhicules blindés.

Le principe de fonctionnement du système laser portable est assez simple: il dirige un faisceau laser à canaux multiples vers un système optique détecté et l'éblouit. Le dispositif comprend plusieurs émetteurs lasers, ce qui lui permet d'aveugler plusieurs cibles à la fois.

Le nouveau système est une version modifiée et améliorée des systèmes 1К11 Stilet et 1К17 Sjatié.

« Les complexes de laser portables est une branche moderne, prometteuse et très technologique du développement des systèmes d'armes. Le laser n'est cependant pas une arme létale. Il ne tue personne, ne détruit rien de manière physique. Il est cependant capable de neutraliser très efficacement les stations d'observation optoélectroniques, les lignes de mire, les systèmes d'autoguidage des missiles de croisière ainsi que des munitions à guidage de précision », a précisé Alexei Chlopotov, l'historien militaire cité par le journal russe Izvestia.

