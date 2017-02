Exercices Aman-2017: un navire russe rejoint la phase active

Le grand bâtiment anti-sous-marin de la flotte russe du Nord, Severomorsk, a commencé à participer à la phase active des exercices navals internationaux Aman-2017, a annoncé aux journalistes le chef par intérim du service de presse de la flotte Andreï Louzik.

« La phase active des exercices implique les navires de guerre de neuf pays. Les marins s'entraînent à mener des opérations d'inspection, à lutter contre les pirates et à protéger les itinéraires du commerce international », a indiqué le responsable.

Les exercices navals internationaux Aman-2017 se déroulent depuis le 9 février en deux étapes : la première étant menée sur une base terrestre de la Marine pakistanaise et la seconde, en mer d'Arabie. L'objectif des exercices qui se déroulent sous le slogan « Ensemble pour la paix » est de lutter contre les pirates et de protéger le commerce international.

Le grand bâtiment anti-sous-marin Severomorsk est entré en service le 15 octobre, lorsqu'il a fait partie du convoi de navires dirigé par le croiseur nucléaire Piotr Veliki (Pierre le Grand) et le porte-avions Admiral Kouznetsov, qui s'est rendu en Méditerranée pour accomplir des missions en Syrie visant à éliminer les djihadistes de Daech.

Au total, le navire a couvert une distance de plus de 17 000 milles marins.

