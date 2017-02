USA et Corée du Sud montreront les muscles devant les menaces de Pyongyang

Dans le cadre des exercices militaires conjoints Key Resolve et Foal Eagle, les États-Unis ont l'intention d'envoyer, en mars prochain, des armes stratégiques, rapporte l'agence de presse Yonhap se référant au ministère sud-coréen de la Défense.

« Comme l'année passée, nous nous sommes entendus avec la partie américaine sur l'ampleur du déploiement des armes stratégiques afin de faire preuve de la détermination de l'alliance américano-coréenne de faire face à la Corée du Nord par le biais des exercices Key Resolve et Foal Eagle », est-il indiqué dans un rapport soumis à la commission parlementaire sud-coréenne de la Défense.

Selon la source militaire, il s'agit de chasseurs F-22 du type Stealth et d'un sous-marin nucléaire.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Missile nord-coréen: la Corée du Sud envisage des tirs de rétorsion

Le tir d'un missile balistique depuis la base aérienne de la province de Pyongan du Nord (nord-ouest) a eu lieu à 07h55 ce dimanche 12 février (23h55 samedi, heure de Paris). Selon les militaires sud-coréens, le missile a parcouru environ 500 km avant de tomber en mer du Japon.

Le type du missile reste inconnu. Les spécialistes tentent de déterminer s'il s'agit d'un missile à courte ou à moyenne portée.

Le gouvernement du Japon a envoyé une protestation à la Corée du Nord à ce propos. L'administration des États-Unis étudie toutes les réponses possibles aux actions de Pyongyang.

Moscou se dit aussi sérieusement préoccupé par un nouveau test de missile effectué le 12 février par la Corée du Nord, le considérant comme un énième mépris des normes fixées par les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu.

