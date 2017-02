S-400 pour la Chine: Moscou donne le coup d'envoi

La Russie a lancé la fabrication des systèmes de missiles sol-air S-400 destinés à la Chine, a annoncé Viktor Kladov, le porte-parole du groupe public de hautes technologies Rostech.

Il a également signalé que d'autres pays voulaient acheter ces systèmes.

« Il est vrai que les S-400 sont très demandés sur le marché international. Toute une série de pays expriment leur volonté d'acheter des S-400, mais les possibilités de production sont limitées », a indiqué le porte-parole.

En avril 2015, Pékin a annoncé avoir conclu un accord à Moscou pour équiper trois régiments (six divisions) du nouveau système sol-air, pour un montant de près de 2,8 milliards d'euros, les livraisons devant commencer en 2017.

En octobre 2016, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont signé un contrat de livraison de S-400 en Inde.

Un mois plus tard, on a appris que le président turc Recep Tayyip Erdogan menait des négociations en vue d'acheter des systèmes de missiles sol-air de longue portée S-400 Triumph.

Le S-400 Triumph (code Otan : SA-21 Growler) est un système de missiles sol-air de longue et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne : avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles éloignées de 400 km.

