Les industriels italiens attaquent l'américain Lockheed Martin au sujet du F-35

Des sociétés italiennes devaient prendre part à la conception et à l'entretien de l'avion de combat, mais il semble que ces projets aient été abandonnés. Pour le président de l'AIAD Guido Crosetti, cela porte préjudice aux entreprises italiennes et menace l'existence d'un centre d'entretien créé dans le pays à ces fins, rapporte le site Defense-aerospace.com.

Selon M. Crosetti, qui a par le passé occupé le poste de vice-ministre de la Défense (2008-2011), si son pays finit par être exclu du programme, cela aura des « conséquences politiques ».

Depuis 2002, l'Italie a investi un milliard de dollars (946 M EUR) dans le projet du chasseur américain de cinquième génération. Outre l'Italie, le programme est financé par le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, l'Australie et la Turquie.

Samuel King Jr./ for U.S. Air Force Donald Trump et la météo portent un double coup au constructeur du F-35

L'avion de chasse F-35 est le projet militaire le plus cher jamais réalisé par le Pentagone, avec un coût de près de 400 milliards de dollars (378,5 mds EUR). Imaginé dans les années 1990 pour remplacer la flotte vieillissante de l'armée de l'air US, le F-35 est censé être six fois plus efficace que les appareils actuels en combat aérien et en surveillance, et huit fois plus efficace dans les attaques au sol.

Pourtant, depuis la signature du gigantesque contrat impliquant une dizaine d'États étrangers, le projet ne cesse d'accumuler les retards et les difficultés techniques.

Début janvier, le nouveau président américain Donald Trump a dénoncé le prix « hors de contrôle » du F-35, après quoi son constructeur a accepté de facturer l'avion à « moins de 100 millions de dollars » par appareil. Selon le Pentagone, le nouveau prix du F-35 représente une baisse de 7 % par rapport au tarif initial.

