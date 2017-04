Le mandat russe en Syrie est la lutte contre le terrorisme et non contre les USA

© AP Photo/ DigitalGlobe/U.S. Department of Defense Frappe en Syrie: neuf avions détruits, cinq intacts

Le retour de la frégate russe, l'Amiral Grigorovitch en Méditerranée a suscité une grande polémique parmi la communauté internationale. Le président du comité à la Défense du Conseil de Fédération (Sénat russe), Viktor Ozerov, a précisé les objectifs de la Russie.

« La Russie n'envisage pas de mener des hostilités contre les États-Unis, notre objectif est de soutenir les forces armées syriennes dans la lutte contre les terroristes sur le terrain et c'est précisément pour accomplir cette tâche que nous avons été mandaté », a expliqué le sénateur russe à Sputnik.

Viktor Ozerov a aussi indiqué que le retour de la frégate Amiral Grigorovitch en Méditerranée constituait une manœuvre de routine et n'était en aucun cas lié à l'attaque des États-Unis contre la base syrienne

L'Amiral Grigorovitch, navire de guerre de la Flotte russe de la mer Noire, doté de missiles de croisière Kalibr, a rejoint le groupe naval russe déployé en Méditerranée, a informé le chef du service de presse de la Flotte de la mer Noire, le capitaine de 1er rang Viatcheslav Troukhatchev.

Auparavant, la frégate russe Amiral Grigorovitch a pris part aux manœuvres russo-turques conjointes « PASSEX » dans la mer Noire, qui ont eu lieu du 3 au 5 avril suite à la visite de l'escadre de la Marine turque dans la ville russe de Novorossisk.

