La Flottille de la Caspienne placée en état d'alerte maximale

L'inspection finale de la Flottille de la Caspienne pour la période hivernale a débuté sous la direction de son commandant, le contre-amiral Sergey Pinchuk, a annoncé le chef du service de presse du district militaire du Sud, le colonel Vadim Astafiev.

« Dans le cadre de l'inspection, les formations opérationnelles et les parties militaires de la flottille ont reçu le signal de se mettre en condition de haute préparation opérationnelle. Le bataillon d'infanterie de marine stationné en République du Daghestan s'est vu communiqué le même signal », a précisé le colonel.

Les groupes et les postes de commandement aussi bien que les détachements et l'état-major mettent au point des questions de coopération et d'échange d'informations lors des opérations militaires.

« En outre, dans le cadre de l'inspection, les commissions de l'état-major de la flotte effectuent une analyse de la condition des formations et des unités dans tous les domaines à partir de la connaissance par le personnel de ses fonctions jusqu'à l'analyse de la condition de la base matérielle et technique, des armes, des navires et de l'équipement militaire. Les commandants des unités militaires feront un rapport sur la mise en œuvre des plans de formation militaire pour la période hivernale et sur leur capacité d'accomplir de nouvelles tâches » a-t-il souligné.

Selon le service de presse du district militaire du Sud, l'inspection concerne non seulement des unités militaires côtières mais aussi les unités des navires, y compris les équipages des frégates lance-missiles « Tatarstan » et « Daghestan » et des corvettes « Grad Sviyazhsk », « Ouglitch » « Grand Ustyug » « Volgodonsk » et « Makhachkala ». Les équipages passent des tests d'admission pour effectuer l'été prochain des tirs de missiles et d'artillerie.

