Russie: les missiles Iskander-M modernisés verront le jour après 2020

Une version modernisée du système d'opérations tactiques de missiles sol-sol Iskander-M sera présentée après 2020, a annoncé aux journalistes le PDG du holding russe de hautes technologies Rostec Sergueï Tchemezov.

« Ces dernières années, on a mis au point plus de vingt systèmes d'armements de haute précision ainsi que leurs modifications. Conformément à la stratégie de l'Armement, nous voulons, d'ici les dix prochaines années, perfectionner les systèmes de missiles d'opération tactiques. Après 2020, nous présenterons une version modernisée du système de missiles sol-sol Iskander-M », a déclaré le responsable.

Iskander-M est un missile sol-sol disposant d'un appareillage électronique lui donnant à la fois la précision, une quasi-invulnérabilité à l'interception et la capacité de changer de cible ou de suivre une cible mouvante. Son véhicule mobile de lancement porte deux missiles. Chacun d'entre eux peut être tiré séparément. En vol, l'opérateur terrestre peut reconfigurer son ciblage en l'ajustant si nécessaire pour frapper des cibles mobiles telles que des rampes de lancement de missiles, des colonnes de tanks ou des convois d'approvisionnement.

© Sputnik. Missiles de théâtre Iskander et leur portée en Europe

