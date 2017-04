Deux nouveaux chasseurs Su-30SM pour la Marine russe

Deux chasseurs polyvalents Su-30SM embarqués seront remis à la Marine russe d'ici fin avril, trois appareils similaires devant être livrés d'ici la fin de l'année, a annoncé le capitaine de vaisseau Igor Dygalo, porte-parole de la Marine.

В конце апреля текущего года в состав морской авиации ВМФ России будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ pic.twitter.com/FbuRFYzYQz — Mojave (@CrusaderWolf) 11 апреля 2017 г.

​« Fin avril, dans le cadre du réarmement des unités de l'aviation d'assaut, la Marine russe recevra deux chasseurs polyvalents Su-30SM. La cérémonie de remise aura lieu à l'aérodrome de l'usine aéronautique d'Irkoutsk », a déclaré le porte-parole.

Par ailleurs, trois chasseurs supplémentaires Su-30SM seront remis à la Marine d'ici la fin de l'année.

​Selon le porte-parole, les chasseurs polyvalents Su-30SM peuvent être équipés de missiles à haute précision air-air et air-sol. Les avions peuvent être également utilisés pour la formation des pilotes des futurs chasseurs polyvalents monoplaces à haute manœuvrabilité.

Avion de génération 4++, le Su-30SM figure parmi les appareils les plus performants des forces aérospatiales russes. Il est capable de fournir un appui aérien rapproché et de frapper avec une grande précision des cibles aériennes, terrestres et navales.

Le Su-30SM possède une manœuvrabilité à toute épreuve qui le rend capable d'effectuer des figures d'acrobatie aérienne, y compris de réduire subitement sa vitesse pour rester « suspendu » dans l'air. Selon un pilote, tous les chasseurs étrangers ne sont pas en mesure de réaliser une telle performance, mais pour le Su-30SM, c'est une manœuvre banale.

Cette capacité est nécessaire au chasseur pour imposer sa supériorité aérienne. Conçu pour protéger les bombardiers en vol contre les dangers potentiels, le Su-30SM est également en mesure d'effectuer des frappes ciblées sur le sol.

