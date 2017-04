Des navires de guerre russes quittent le port sud-coréen de Busan

D'après un représentant du service de presse du District militaire de l'est de la Russie Vladimir Matveïev, un groupe des navires militaires de la Flotte du Pacifique russe conduit par le croiseur Varyag a terminé sa visite dans le port de Busan en Corée du Sud.

« Dans le cadre de la visite qui a duré du 11 au 14 avril, les marins ont rencontré des représentants du commandement de la marine sud-coréenne, de la mairie de la ville de Busan et le consul général russe. Les militaires de la Flotte du Pacifique ont visité des sites touristiques, des lieux historiques et des musées de Busan et ont participé à plusieurs manifestations sportives en coopération avec des marins sud-coréens », a relaté M. Matveïev.

Pendant cette visite, les étudiants des filiales de l'Ecole russe de Busan, de Séoul et d'Incheon ont pu visiter le croiseur lance-missiles Varyag ainsi que le pétrolier Pechenga.

Lors de leur sortie qui devrait durer plus de deux mois, les navires russes effectueront encore six visites non-officielles et escales d'affaires dans des ports étrangers.

