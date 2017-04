Nouvelle «peinture de guerre»: à quoi se préparent les tanks américains en Europe?

Les tanks américains M1A2 Abrams déployés en Europe ont changé de camouflage, leur couleur étant passé du style « désert » au style « forestier », relate Business Insider.

© Sputnik. Maxim Blinov Un général américain envie les tanks et les missiles russes

D'après un capitaine de l'armée américaine, les machines ont été repeintes pour mieux se fondre dans l'environnement. Il a ajouté que la peinture était temporaire et pourrait être facilement enlevée.

Au total, plus de 400 véhicules déployés en Europe par les États-Unis, y compris des véhicules blindés Bradley et des canons automoteurs M109A6 Paladin, seront repeints en vert. Les véhicules auxiliaires garderont leur couleur beige.

D'après Business Insider, « ce petit renouvellement indique une grande transition vers la protection de l'Europe contre la Russie ».

© AP Photo/ Patrik Stollarz Les chars US en Europe font peur aux Allemands

En janvier 2017, dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve, les États-Unis ont commencé à déployer en Europe un groupe de combat de la 4ème division d'infanterie. Ce groupe comprend plus de 3 500 militaires, 87 tanks, 18 canons à tir courbe Paladin, 144 véhicules blindés Bradley et plus de 400 voitures Humwee. Le matériel et le personnel militaire sont déployés en Allemagne et dans les pays d'Europe de l'Est par rotation.

Moscou a souligné à plusieurs reprises que la Russie s'opposait à l'accroissement de la présence militaire des États-Unis à proximité de ses frontières en Europe. D'après le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, la Russie ne présente aucune menace pour les autres pays, mais réagira aux menaces contre ses intérêts.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».