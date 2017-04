Le robot humanoïde russe «Fedor» est capable de tirer avec ses deux mains

L'androïde F.E.D.O.R. est désormais capable de se servir d'une arme avec ses deux mains.

« Le robot de la plate-forme F.E.D.O.R. a montré ses capacités à tirer en utilisant ses deux mains. On travaille actuellement sur son habileté motrice et ses algorithmes de décision », a déclaré M. Rogozine sur Twitter.

Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений@fpi_russia pic.twitter.com/jREgpgEy14 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 апреля 2017 г.

Selon le ministre, cet entraînement est une façon d'apprendre au robot à prioriser instantanément les cibles et à prendre des décisions.

« Nous ne créons pas un Terminator, mais une intelligence artificielle qui aura une grande importance pratique dans divers domaines », a-t-il ajouté.

…который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах pic.twitter.com/lUoaX07Sep — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 апреля 2017 г.

M. Rogozine a également posté une courte vidéo de F.E.D.O.R. en action, tirant sur une cible en utilisant deux pistolets tenus dans chacune de ses mains.

Les robots de combat russes sont des gars avec une nature de fer

Le robot F.E.D.O.R. (Final Experimental Demonstration Object Research) a été conçu en Russie pour être lancé dans l'espace en 2021 en tant que membre d'équipage du vaisseau orbital Federatsia.

L'appareil est capable de fonctionner sans scaphandre et de vivre non seulement dans le vaisseau piloté mais également à l'extérieur. En cas de nécessité, l'opérateur peut en prendre le contrôle.

