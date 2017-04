Le premier avion-école iranien présenté à un salon militaire

L'Iran a présenté le premier avion d'entraînement de la production interne Kawsar, relate l'agence Tasnim.

« Cet avion a été projeté et créé uniquement par nos propres moyens et avec la participation des forces armées aériennes du pays. En plus de former des pilotes, l'avion est capable d'exercer la fonction complémentaire de transport des armes. J'espère qu'après tous les essais nécessaires, il sera mis en service au sein des troupes des forces armées aériennes », a déclaré le ministre de la Défense iranien Hossein Dehgan.

Le Président de l'Iran Hassan Rohani a assisté au salon consacré aux succès du ministère de la Défense iranien au cours des deux dernières années. Les derniers développements dans le domaine militaire de l'Iran, tels que le sans-pilote Mohadjer-6, les missiles de croisière antinavires Nasir et les missiles air-air Fakur, ont aussi été présentés au salon. De plus, les militaires ont reçu l'ordre de procéder à des exercices sur le terrain de se préparer à des combats avec les chasseurs Qaher-313.

