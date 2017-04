La Bundeswehr repousse chaque jour 4.500 cyberattaques

La Bundeswehr essuie chaque jour près de 4 500 cyber-attaques, a déclaré la ministre allemande de la Défense Ursula Von der Leyen.

« La plupart de ces attaques sont automatisées. Il s’agit d'un réseau informatique qui essaie de déjouer automatiquement notre pare-feu », a fait savoir Mme Von der Leyen dans une interview au journal allemand Welt am Sonntag.

Elle a particulièrement insisté sur les soi-disant menaces persistantes avancées (Advanced Persistent Threats, APT), car il est particulièrement difficile de lutter contre ce type de cyberattaques « sur mesure ».

Auparavant, la ministre a participé à la présentation de la nouvelle commande de l'armée allemande destinée à contrecarrer les cyberattaques.

