Essai de plus de 80 armes modernes russes dans la région d'Astrakhan

En 2017, la base russe de lancement de fusées des troupes des missiles stratégiques de Kapoustine Iar, située dans la région d'Astrakhan (sud), accueillera les essais de plus de 80 armes modernes, annonce le service de presse du ministère russe de la Défense.

​

« Parmi les priorités des recherches scientifiques, on trouve: le développement des méthodes de protection des installations militaires et des échantillons d'armes, des équipements spéciaux et techniques contre les moyens techniques de renseignement et de systèmes de guidage des armes de précision », lit-on dans un communiqué du ministère.

Les militaires testeront des équipements et des armes des Forces des fusées stratégiques ainsi que des systèmes d'armes défensives et offensives répondant aux intérêts de toutes les branches des forces armées russes.

Les employés de Kapoustine Iar participent notamment à toutes les étapes du développement des armes.

