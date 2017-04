Les premiers exercices militaires conjoints sino-népalais commencent

Les premiers exercices militaires conjoints de la Chine et du Népal ont débuté dimanche 16 avril dans la capitale népalaise de Katmandou, informe l'AFP se référant à l'armée du pays.

« Cet évènement est conforme à nos efforts en vue d'organiser des exercices conjoints avec des pays qui ont des relations diplomatiques avec le Népal », a déclaré le porte-parole militaire Jhankar Bahadur Kadayat.

Les manœuvres qui dureront 10 jours ont été baptisées Sagarmatha Friendship 2017 en référence au nom népalais du mont Everest. Elles sont consacrées à la lutte contre le terrorisme, d'après l'armée népalaise.

