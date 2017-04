Visiter une base militaire russe? C’est encore plus facile que vous ne croyez!

Pour la première fois, la base militaire unique « Trèfle Arctique » s'offre en libre accès au public sur le site Web du ministère de la Défense russe, d'après le département de l'information et des communications de masse du ministère.

© Sputnik. Alexei Danichev Ces monstrueux 4x4 russes entament une expédition arctique de 10.000 km

Dans le cadre du projet interactif, les utilisateurs du site ont la possibilité de faire une excursion virtuelle de la base érigée sur l'archipel de François Joseph pour les troupes de la flotte du Nord.

D'après le ministère de la Défense russe, l'infrastructure militaire de la base arctique est constituée de bâtiments réservés à des usages particuliers, des postes de contrôle, des garages pour les véhicules militaires et spéciaux, une centrale énergétique autonome, des entrepôts et des installations de stockage spécialisés dont l'accès demande une autorisation spéciale.

Au cours de l'excursion virtuelle de chacun de quatre étages de « Trèfle Arctique », les visiteurs de la page Web du ministère de la Défense russe pourront prendre connaissance des conditions dans lesquelles se déroule la vie quotidienne du personnel de la base militaire, ainsi que jeter un d'œil dans les chambres des militaires, la cantine des officiers, les salles de sport et de cinéma, l'atrium, la bibliothèque, la serre et le module médical.

Une galerie photos avec possibilité de téléchargement est également disponible sur le site Web.

