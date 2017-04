Coup d’envoi des exercices militaires de l’Otan en Lettonie

D'après l'état-major général des Forces de Défense Estoniennes, les exercices militaires internationaux de l'Otan Summer Shield auront lieu du 17 au 30 avril en Lettonie.

Les exercices se dérouleront sur le polygone d'Ādaži et sur des territoires à proximité. Plus de 1 200 militaires de pays tels que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Allemagne et la Suisse prendront part aux manœuvres.

Lors des exercices, les militaires travailleront l'appui d'artillerie, la défense et l'exploration aérienne, la résistance face aux armes de destruction massive, ainsi que la défense antichar et les opérations des ingénieurs militaires.

Les exercices du Summer Shield ont lieu en Lettonie depuis 2004. Depuis 2014, ils font partie des exercices de l'Otan. En 2016, plus de 1 300 militaires y ont participé.

