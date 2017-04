Qaher-313, le chasseur iranien de 5e génération, coup de bluff ou réelle avancée?

Les médias iraniens ont publié une nouvelle vidéo Qaher-313 (Conquérant), un chasseur de cinquième génération mis au point localement. À l'occasion du Jour de l'armée, l'appareil a roulé sur une piste d'atterrissage, sans toutefois décoller.

Le chasseur a été montré au grand public pour la première fois en février 2013. Les experts ont tout de suite remarqué que l'avion était très petit, au point qu'il n'y avait même pas de place pour les jambes du pilote. Toutefois, la nouvelle vidéo montre que l'espace pour le pilote a été agrandi. Par ailleurs, l'ancien modèle du chasseur était équipé d'un seul moteur, à présent, le Qaher-313 en possède deux.

Selon Ahmad Wahidi, ancien ministre iranien de la Défense, le nouveau chasseur est furtif pour la DCA de l'adversaire, alors que du point de vue de la forme de son fuselage, il se trouve parmi les chasseurs les plus sophistiqués au monde.

Malgré les déclarations de hauts responsables iraniens, plusieurs experts sont dubitatifs quant à la capacité de voler du Qaher-313. Il est vrai que sa forme et son extérieur sont insolites. Mais le nez est trop petit pour contenir un radar moderne. Les tuyères sont très enfoncées dans le fuselage. Cela veut dire que les gaz d'échappement pourraient tout simplement mettre le feu au chasseur.

Naturellement, les médias iraniens ont publié une vidéo du chasseur en vol. Toutefois, même à l'œil nu, on voit qu'il ne s'agit pas d'un chasseur de cinquième génération, mais d'un petit modèle téléguidé. En plus, la vidéo ne nous montre ni le décollage ni l'atterrissage de l'avion, les images ne permettant pas de saisir les vraies dimensions du chasseur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »