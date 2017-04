La Russie peut aider l’Iran à produire des avions militaires

Moscou pourrait aider Téhéran à renforcer son industrie de défense et notamment à produire des avions militaires destinés à l'exportation, a annoncé mardi à Sputnik Emad Abshenas, rédacteur en chef du journal Iran Press.

#Iran hardware today

a) Qaher F313

b) Kowsar training jet

c) Mohajer 6 UAV

d) Nasir anti-ship cruise missile

e) Fakour Air-to-air missile pic.twitter.com/HbMKMA1eTj — iranmilitaryvlog (@irmilitaryvlog) 15 avril 2017

​La coopération russo-iranienne pourrait même se traduire « par la coproduction des versions exportées d'avions de combat […]. La Russie a une grande expérience dans ce domaine. Les meilleurs armements mondiaux sont produits par l'industrie de défense russe. L'Iran souhaite donc utiliser cette expérience, les technologies russes et bénéficier de l'assistance [de Moscou] dans la conception d'armements », a indiqué M. Abshenas, commentant la présentation samedi du premier avion d'entraînement lourd conçu en Iran.

New Iranian trainer jet Called Kowsar pic.twitter.com/QmDOALHsSr — Azim (@Azematt) 15 avril 2017

​L'expert a rappelé que le Président iranien Hassan Rouhani avait évoqué une telle coopération lors de ses entretiens avec le chef de l'État russe Vladimir Poutine à Moscou.

« À l'heure actuelle, nous discutons activement de la production de chars et d'avions de combats en Iran […]. Ce sera une bonne occasion d'exporter des armes russes vers des pays tiers via l'Iran », a conclu l'expert.

La Russie et l'Iran produiront ensemble du combustible nucléaire

Téhéran a dévoilé samedi son premier avion d'entraînement lourd baptisé Kowsar. La présentation s'est tenue en présence du Président iranien Hassan Rouhani et du ministre de la Défense Hossein Dehghan. Selon le ministre, le nouvel appareil, principalement destiné à former les pilotes, peut également transporter du fret et participer à des missions d'escorte sur une courte distance.

