Les pilotes russes impressionnent leurs homologues US au large de l’Alaska

Les pilotes russes ont agi avec un grand professionnalisme et tout s'est déroulé de manière réglementaire, a déclaré John Cornelio, représentant du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), commentant le récent incident dans le ciel de l'Alaska où des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS avaient été escortés par des chasseurs américains F-22 et un E-3.

Cependant, selon John Cornelio, il s'agissait plutôt d'une identification visuelle que d'une interception, en tant que telle, cité par le Wall Street Journal.

« Même si l'on emploie le terme d'"interception", il s'agit plutôt d'une identification visuelle des avions. Lorsqu'un avion non-identifié survole l'espace aérien, nous nous en approchons et vérifions », a-t-il expliqué.

Le militaire américain a également souligné que les pilotes des bombardiers russes Tu-95MS agissaient avec beaucoup de professionnalisme :

« Ils effectuent leurs vols avec un grand professionnalisme, nous faisons de même », a-t-il déclaré.

D'après le pilote américain, les pilotes des chasseurs américains et des bombardiers russes n'ont pas communiqué. Aucun incident n'est à déclarer. Au sein du NORAD on a fait remarquer que l'aviation russe avait repris ce genre de vols à partir de 2007.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les vols des Forces aérospatiales russes étaient réalisés dans le strict respect des règles internationales pour l'utilisation de l'espace aérien et des eaux internationales et ne violaient aucune frontière.

Deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95MS ont effectué lundi un vol d'entraînement au large de l'Alaska, sous la garde de deux chasseurs F-22 et d'un avion de reconnaissance Boeing E-3 Sentry, communément appelé AWACS. Les bombardiers russes, qui se sont approchés à une cinquantaine de kilomètres de l'île de Kodiak, ont volé en compagnie des avions américains pendant 12 minutes, d'après la chaîne qui se réfère à des sources au sein du Pentagone. Il s'agit de la première apparition de Tu-95 russes au large de l'Alaska depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

