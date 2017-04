Dans quel but la Corée du Nord exhibe-t-elle ses nouveaux missiles?

La gigantesque parade militaire organisée samedi 15 avril à Pyongyang en commémoration du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, fondateur de l'actuelle Corée du Nord, a servi de vitrine aux nouveaux programmes balistiques du pays et a bien illustré les ambitions de son commandement militaire, a déclaré à Sputnik l'expert militaire russe Vassili Kachine.

« Deux nouveaux types de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) ont été présentés, entre autres, au défilé du "Jour du soleil" qui s'est tenu dans la capitale nord-coréenne, les rampes de lancement du premier type rappellent bien les ICBM chinois DF-31 au carburant solide et ceux du deuxième type ressemblent également aux RT-2 Topol russes », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler qu'on connaissait jusqu'ici deux types de missiles balistiques de moyenne portée nord-coréens fonctionnant au carburant solide : Pukguksong-1 basés en mer et Pukguksong-2 basés sur sol.

« À l'heure actuelle, ces missiles sont testés avec succès. En fait, les Nord-Coréens sont aujourd'hui au même niveau que les Chinois au début des années 1980 lors des essais des missiles balistiques des sous-marins Julang-1 et des missiles balistiques de portée intermédiaire DF-21, créés sur la base des premiers », a indiqué l'expert.

Selon lui, la création d'ICBM demandera encore énormément d'efforts et de temps à la Corée du Nord. Qui plus est, pour tester des missiles intercontinentaux, les Nord-Coréens devront les lancer vers la partie sud du Pacifique, soit au-dessus du territoire japonais.

« Une tentative d'essais pourrait se heurter à une riposte de la part des États-Unis et de leurs alliés, dont des tentatives d'abattre ces missiles. [ …] Il se peut toutefois que la Corée du Nord soit prête à sacrifier ces missiles en échange d'une levée progressive des sanctions, dont elle est à présent victime », a supposé M. Kachine.

D'après ce dernier, Pyongyang ne renoncera évidemment pas à l'arme nucléaire ni aux missiles de moyenne portée qui garantissent sa sécurité, mais elle pourrait ne pas mener de nouveaux essais et ne pas élaborer d'ICBM avec une portée supérieure à 5 500 km en échange de concessions économiques et politiques de la part des États-Unis.

Les observateurs internationaux constatent pour leur part que le gigantesque défilé militaire du 15 avril était destiné à décourager toute agression américaine et devait montrer de manière explicite aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Japon toute la détermination de Pyongyang.

