Le prix exorbitant de cet hélicoptère US dépasse celui des chasseurs de la 5e génération

Ce n'est ni l'armement, ni la manœuvrabilité de cet hélicoptère américain qui fait sa renommée, mais plutôt son prix, qui dépasse celui des chasseurs de la cinquième génération F-35 et avoisine celui à celui du F-22. Selon le journal Bloomberg, le prix d'une machine est d'environ 138 millions de dollars (130 millions d'euros). Avec un tel prix, les 200 hélicoptères coûteront au budget américain 31 milliards de dollars. En outre, les journalistes soulignent que le prix a augmenté de sept fois par rapport à l'année précédente.

Bien sûr, le Congrès américain n'est pas satisfait de ce tarif, ce qui est très facile à comprendre, car un chasseur de cinquième génération F-35 coûte environ 100 millions de dollars (94 millions d'euros). Le F-22, déjà retiré de la production, coûte plus de 140 millions (131 millions d'euros). Le prix pose donc question. D'ailleurs, les concepteurs assurent que le prix peut être abaissé à condition que des pays alliés des États-Unis décident également de consacrer une bonne partie de son budget de la défense aux nouveaux CH-53K King Stallion.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich La Russie a créé un hélicoptère dont la vitesse dépasse 400 km/h

Le CH-53K est en service dans l'armée américaine depuis 1964. Dans sa nouvelle version, il est doté de pales en matériaux composites et de moteurs plus puissants. Grâce à ces améliorations, il est capable d'emporter à bord jusqu'au 12 tonnes, ce qui fait de lui l'hélicoptère le plus lourd de l'armée américaine.

Même si le nouvel hélicoptère vaut ce prix, il existe des aéronefs analogiques, mais plus puissants et moins coûteux. En fait, au lieu d'un CH-53K King Stallion, il est possible d'acheter six hélicoptères russes Mi-26 capables d'emporter jusqu'à 20 tonnes de charge et de les transporter sur une distance de 800 kilomètres.

