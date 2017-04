La Marine russe bientôt équipée du plus grand sous-marin au monde

Le sous-marin nucléaire de recherche scientifique Belgorod (projet 09852) va devenir le plus gros sous-marin de la Marine russe. Ses dimensions et son déplacement d'eau seront supérieurs à ceux du sous-marin russe Akoula (projet 941) qui figure au Livre Guinness des records.

Selon Vadim Koziouline, professeur de l'Académie russe des sciences marines, le nouveau sous-marin sera équipé d'une station sous-marine autonome AS-31 Locharik et portera des modules nucléaires sous-marins destinés à recharger les drones sous-marins. Le vaisseau aura également la mission de déployer un système global de contrôle du fond marin.

La construction du sous-marin devrait être terminée en 2018, selon un représentant du ministère russe de la Défense.

Avant l'apparition du sous-marin Belgorod, c'était le sous-marin Akoula qui détenait le titre du plus gros sous-marin au monde.

Les sous-marins Akoula (projet 941) (code de Otan Typhoon) ont été créés pour faire partie de la triade nucléaire de l'URSS et pour réagir à l'apparition des sous-marins américains de type Ohio, rappelle le spécialiste.

Les Akoula étaient construits pour pouvoir opérer dans l'Arctique grâce à une coque renforcée qui leur permettait de briser la glace polaire. Le sous-marin faisait 173 mètres de long et avait un déplacement d'eau de 48 000 tonnes. Grâce à ses deux réacteurs nucléaires, il pouvait se déplacer à une vitesse de près de 43 km/h.

Le submersible était équipé de missiles balistiques R-39 pouvant atteindre n'importe quel point du territoire des États-Unis. Bien que l'Akoula ait été muni de 20 missiles contre 24 pour l'Ohio américain, chaque missile R-39 était doté de dix ogives nucléaires à pointage individuel, lui permettant de détruire simultanément dix cibles différentes.

L'Union soviétique voulait construire huit sous-marins Akoula, mais n'en a produit que six. Actuellement, la Marine russe ne compte plus qu'un seul sous-marin de ce type, le Dmitri Donskoï.

