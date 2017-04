Des missiles russes atteignent leur cible en mer Baltique

Le navire porte-missiles Liven (Averse, en russe) a effectué des tirs d'essai dans le cadre de manœuvres menées en mer Baltique, a annoncé ce vendredi le porte-parole du district militaire de l'Ouest, le capitaine Roman Martov.

« Conformément au programme des exercices militaires qui se déroulent sur l'un des polygones en mer Baltique, le navire porte-missiles Liven a réalisé une salve de tirs contre un cible maritime de l'ennemi supposé », a-t-il indiqué.

M. Martov a ajouté que les missiles tirés par le navire avaient atteint leur cible, qui imitait un bateau.

Plusieurs navires de la flotte russe de la Baltique ont été mobilisés dans le cadre d'exercices navals qui se déroulent actuellement à proximité de Kaliningrad (ouest de la Russie).

