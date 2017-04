Le PAK FA russe a été reconnu comme le meilleur chasseur au monde

Le chasseur polyvalent russe Soukhoi T-50, ou PAK FA, est arrivé à la première position du top 10 des chasseurs modernes, d'après un classement réalisé par Global Conflict. Cet aéronef combine à merveille les technologies de la cinquième génération ainsi que les meilleures qualités des chasseurs Soukhoi : une grande vitesse et autonomie de vol, des moteurs puissants et d'excellentes caractéristiques de manœuvrabilité.

Les avions américains F-35 et F-22 sont respectivement arrivés à la septième et la seconde place.

© AFP 2017 Keith Simmons / US NAVY Dix F-35 américains mis hors de service

© Sputnik. US Air Force / Master Sgt. Jeremy Lock Chasseur américain furtif F-22 Raptor

Des aéronefs développés par Soukhoi se sont placés en troisième et quatrième positions.

© Photo. Russian Defence Ministry Su-35

Le Su-35 est considéré aux États-Unis comme « mortel » pour la majorité des avions de l'Otan en cas de confrontation. Ce chasseur lourd super-manœuvrable est bien équipé à des fins de recherche et de combat aérien.

Le Su-30MKI peut servir d'avion de commandement puisque son radar est capable de désigner des cibles pour un groupe de chasseurs. Ces deux appareils de Soukhoi ont une bonne vitesse et autonomie de vol.

Le Rafale du français Dassault Aviation et l'Eurofighter Typhoon occupent les cinquième et sixième positions.

© AP Photo/ Jerome Delay Eurofighter Typhoon



Les auteurs du classement de Global Conflict ont mis en 10e position du top 10 le F-16, le principal chasseur de l'armée de l'air américaine et de l'Otan.

© AFP 2017 BELGA/ERIC LALMAND An F-16 fighter

Ensuite, se trouvent le Saab JAS 39 Gripen, développé par la Suède, et le MiG-35 russe.

© Sputnik. Ramil Sitdikov MiG-35

