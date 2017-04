«Radar volant»: l'avion de reconnaissance russe dernier cri A-100 testé en vol

Les appareils radio du système de détection et de commandement aéroporté A-100 Premier ont été testés pour la première fois en vol, a annoncé vendredi le constructeur en chef russe des systèmes de reconnaissance, Vladimir Verba.

« Après de longs préparatifs des essais préalables, le vol de l'avion-laboratoire A-100LL a eu lieu aujourd'hui. Le vol a ceci de particulier que pour la première fois, les appareils du complexe de détection Premier ont été mis en marche dans une situation réelle en vol, à bord de l'avion A-100LL », a-t-il précisé.

L'avion A-100, un système de détection et de commandement aéroporté, doit passer ses premiers tests en juillet 2017. Les caractéristiques du système sont non seulement meilleures que celles des autres aéronefs russes similaires, mais surpassent également celles de ses analogues d'autres pays, a annoncé le concepteur, l'entreprise aéronautique russe Beriev Aircraft Company.

