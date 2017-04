Défilé du 9 mai à Moscou: les préparatifs battent leur plein (vidéo)

Une vidéo de la préparation du matériel militaire au défilé du Jour de la Victoire (9 mai) sur la place Rouge à Moscou a été publiée par le ministère russe de la Défense sur sa chaîne YouTube.

Une session d'entraînement des équipages des véhicules militaires qui prendront part au défilé du 9 mai s'est achevée sur le polygone d'Alabino, dans la région de Moscou. Au total, 14 entraînements ont eu lieu et plus de 100 équipes y ont participé.

La vidéo publiée montre un des derniers entraînements lors duquel les équipes ont préparé les véhicules de combats au mouvement, travaillé les regroupements, appris à maintenir l'alignement, l'allure et la vitesse des véhicules participant au défilé.

La préparation des équipages se poursuivra la semaine prochaine et comprendra des répétitions de nuit sur la place Rouge. Pour ce faire, l'équipement de combat a été transféré depuis le polygone d'Alabino vers Moscou.

