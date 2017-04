Des sous-marins américains se conjuguent au féminin

Les femmes américaines sont son seulement autorisées à entrer dans la marine, mais l'intérieur des sous-marins sera bientôt adapté à leurs particularités physiques, raconte NavyTimes.

La première « victime » du principe d'égalité seront les sous-marins nucléaires de classe Virginia. Les nouveaux navires de ce type seront dotés d'un plus grand nombre de douches et de toilettes, qui seront séparées (pour hommes et pour femmes).

Les lits à trois niveaux seront équipés d'une échelle, pour faciliter leur utilisation par les femmes. Les différentes vannes qui sont nombreuses sur les sous-marins seront également adaptées aux capacités physiques des femmes, celles-ci ayant moins de force physique que les hommes et éprouvant donc des difficultés en les tournant. Même chose pour les systèmes de guidage : les moniteurs, les bâtons de joie et les changeurs seront disposés plus bas.

Le premier sous-marin « sans sexisme » sera le New Jersey, qui devrait être remis à la marine des États-Unis d'ici 2021.

A l'heure actuelle, 80 femmes officiers font leur service à bord de sous-marins. Selon des experts, leur nombre va croître.

