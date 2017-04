Des militaires russes torpillent le sous-marin d’un «ennemi supposé» en mer de Barents

Les équipages des sous-marins diesel-électriques de la Flotte russe du Nord, Vladikavkaz et Kaluga, ont réussi à détecter et à atteindre un sous-marin d'un ennemi imaginaire lors d'exercices navals en mer de Barents, a annoncé le samedi 22 avril, le chef par intérim du service de presse de la Flotte du Nord, Andreï Louzik.

« Dans le cadre de sa mission, le sous-marin Vladikavkaz a réussi à torpiller un ennemi supposé en lançant une torpille d'exercice (sans charge explosive) », a-t-il précisé.

Au cours des exercices, les marins russes ont suivi un sous-marin ennemi et ont effectué des manœuvres pour prendre une position d'attaque. Ils ont également réussi à se dégager de leur poursuiveur à l'aide de contre-mesures.

