Un expert évalue le coût de la réparation du porte-avions russe

La modernisation du porte-avions russe Amiral Kouznetsov sera beaucoup moins chère que la construction d'un nouveau navire, a déclaré Viktor Blytov, coprésident de l'Union des anciens combattants des forces armées de la marine russe.

D'après M. Blytov, le projet de réparation atteindra 40 milliard de roubles (à peu près 663 millions d'euros), ce qui, selon lui, n'est pas très cher étant donné qu'on prévoit de changer l'ensemble de l'équipement électronique et le complexe d'aviation du navire.

L'expert a ajouté que la construction d'un nouveau porte-avions coûterait beaucoup plus cher — environ 4,6 milliards d'euros.

© Photo. Ministère de la Défense (Royaume-Uni) La marine russe a-t-elle besoin de nouveaux porte-avions?

En mars, le commandant adjoint de la Marine russe, le vice-amiral Victor Barsouk, a annoncé que la réparation de l'Amiral Kouznetsov commencerait en 2017. D'après M. Barsouk, il n'y aura pas de changements importants, mais « de nouveaux types d'équipement seront mis en place ». Les délais des travaux seront définis après l'évolution de l'état technique du navire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».