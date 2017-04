USA: les dépenses militaires en hausse pour la première fois depuis 5 ans

Les dépenses militaires des États-Unis ont affiché une hausse pour la première fois depuis cinq ans (+1,7 %), tandis que les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale continuent d'augmenter la cadence. En revanche, de nombreux pays exportateurs de pétrole ont réduit la voilure, a indiqué lundi l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), publiant son rapport annuel sur les dépenses militaires dans le monde.

L'année dernière a eu ceci de particulier que pour la première fois depuis 2010, l'Amérique du Nord a augmenté ses dépenses militaires, selon les experts. L'Europe de l'Ouest affiche une tendance similaire pour la deuxième année consécutive.

En somme, les dépenses militaires dans le monde se sont chiffrées en 2016 à 1 686 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % par rapport à 2015. Selon les experts du SIPRI, le montant total de ces dépenses est équivalent à 2,2 % du PIB global ou à 227 dollars par habitant.

La part des États-Unis dans les dépenses militaires mondiales a été de 36 % en 2016. Le pays occupe la première place parmi les pays qui dépensent le plus en matière de défense. Il est suivi de la Chine, de la Russie et de l'Arabie saoudite. L'Inde est passée de la septième à la cinquième place depuis 2015.

© AFP 2017 SEBASTIEN BOZON Moscou et Paris, sur le podium des plus gros vendeurs d’armes mondiaux

Le SIPRI a été fondé le 6 mai 1966. Sa tâche est d'effectuer des études scientifiques sur l'importance des conflits et de la coopération pour la paix mondiale, dans le but de contribuer à la compréhension des conditions nécessaires à la résolution pacifique des conflits internationaux et à une paix durable.

