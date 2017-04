Le ciel russe sera contrôlé par des experts US et italiens

Un avion de ligne avec à son bord des observateurs des États-Unis et de l'Italie survolera la Russie pendant plusieurs jours la Russie et la Biélorussie, a annoncé lundi le chef du Centre russe pour la diminution de la menace nucléaire Sergueï Ryjkov.

La vérification de l'utilisation de l'espace aérien est réalisée dans le cadre du traité international Ciel ouvert. Un avion roumain An-30 suivra un itinéraire concerté à l'avance.

Des spécialistes russes seront également présents à bord. Ils contrôleront le respect des paramètres de vol et l'utilisation des appareils d'observation prévus par l'accord.

L'avion An-30 n'est pas adapté à l'utilisation d'armes, et les appareils de photographie aérienne qui y sont installés ont subi une expertise internationale.

Le traité Ciel ouvert, entré en vigueur en 2002, met en place un programme de vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États signataires. Le traité compte actuellement trente-quatre pays signataires.

