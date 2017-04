De nouveaux S-500 capables de frapper les cibles à 100 km de la Terre

Le système de missiles russe S-500 viendra bientôt épauler le système S-400, dont les performances dépassent déjà largement tout autre complexe de défense antiaérienne. Dans une interview au journal Natsionalnaïa oborona (Défense nationale en russe), le développeur principal a révélé la capacité la plus étonnante des S-500.

« Nous avons fait une prévision pour les 25 prochaines années sur le développement de moyens d'attaque aérospatiale. Notre système (S-500) doit être en mesure de combattre ces moyens qui ne sont actuellement pas encore disponibles mais peuvent faire leur apparition. Il s'agit de l'interception […] en haute atmosphère, à quelques centaines de kilomètres de la Terre », a déclaré l'ingénieur Pavel Sozinov.

Le système de missiles S-500 représente une nouvelle génération de systèmes « sol-air ». C'est un ensemble universel de longue portée chargé de l'interception à hautes altitudes des missiles balistiques. En outre, le S-500 dispose de capacités accrues de défense antimissile. Outre les missiles balistiques, le système est capable de frapper des cibles aérodynamiques (avions, hélicoptères, et d'autres aéronefs), ainsi que des missiles de croisière.

Avec un rayon d'actions de 600 km, le S-500 sera en mesure de détecter et de frapper simultanément jusqu'à 10 cibles supersoniques balistiques qui se déplacent à une vitesse allant jusqu'à 7 kilomètres par seconde. Concernant ses caractéristiques, le S-500 dépassera considérablement le S-400 et son concurrent américain Patriot Advanced Capability 3.

