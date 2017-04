«Professionnellement» et «en sécurité»: le Pentagone décrit les vols russes en Alaska

Des avions militaires russes ont été détectés près de la côte de l'Alaska quatre fois en quatre jours, selon un porte-parole du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Les deux vols les plus récents ont eu lieu mercredi et jeudi, impliquant deux avions de patrouille Il-38 et deux bombardiers stratégiques Tu-95, a fait savoir le porte-parole du ministère américain de la Défense Jeff Davis.

« Il y a eu une série de trois vols de bombardiers près de l'Alaska pendant une période de quatre jours. Ils ont tous été menés en toute sécurité, professionnellement et dans le respect de l'espace aérien territorial des États-Unis », a déclaré M. Davis aux journalistes.

Deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95MS ont effectué lundi un vol d'entraînement au large de l'Alaska, sous la surveillance de deux chasseurs américains F-22 et d'un avion de reconnaissance Boeing E-3 Sentry, communément appelé AWACS.

Commentant l'épisode, le ministère russe de la Défense a confirmé que deux bombardiers Tu-95MS ont été escortés par des chasseurs américains près de l'Alaska, soulignant que des avions russes effectuent régulièrement des vols de patrouille au-dessus des eaux neutres de la région arctique, dans l'océan Atlantique, en mer Noire et dans l'océan Pacifique.

