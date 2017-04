L’armée russe redémarre le système de missiles en Crimée qui atteint une cible

En Crimée, au cours d'exercices tactiques de la Flotte russe de la mer Noire, le système de missiles de défense côtière Outïosse a atteint une cible navale à une distance d'environ 170 kilomètres, a déclaré à Sputnik le service de presse de la Flotte de la mer Noire.

« Aujourd'hui, dans le cadre d'exercices tactiques, un système de missiles côtiers Outïosse a effectué, depuis la côte de la péninsule de Crimée, un lancement de missile de croisière contre une cible navale. Quelques minutes après, le missile de croisière P-35 a atteint avec succès la cible d'entrainement qui dérivait en mer à une distance d'environ 170 kilomètres », a précisé le représentant de la Flotte de la mer Noire.

© Photo. Sergei Anachkevitch Le grand navire de débarquement russe Tsezar Kounikov en manœuvres au large de la Crimée

Plus de 15 navires de guerre et de soutien, un avion amphibie Be-12, un avion de transport militaire An-26 et des drones ont surveillé la mission et ont assuré la sécurité du lancement.

L'armée russe a restauré, fin 2016, les silos de missiles de croisière de défense côtière Outïosse, installés sur les hauteurs de la Crimée à une altitude de 500-600 mètres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».