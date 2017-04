«Un message pour Poutine»? La presse décrypte le rôle d'un destroyer UK en mer Noire

Aussitôt que le destroyer britannique HMS Daring est entré dans les eaux de la mer Noire pour des exercices navals avec la Marine roumaine, la presse s'est vite emparée de cette nouvelle pour présenter sa version de l'événement. Le Daily Mail pose crûment la question : « Ça te plaît, Vlad ? », estimant qu'il s'agit d'un message de la Royal Navy envoyé dans « l'arrière-cour » russe.

The Sun affirme de son côté que la Marine royale « rend la faveur » à la Russie, faisant allusion au passage du porte-avions russe Amiral Kouznetsov devant les côtes britanniques, à son retour de Méditerranée. C'est ainsi, en revenant simplement de sa mission accomplie dans le cadre de la lutte antiterroriste en Syrie, que la Russie « arborait ses armes » et « provoquait le Royaume-Uni ».

Les journalistes du Daily Star sont allés encore plus loin : « Le vaisseau militaire de la Royal Navy a été déployé à la porte de Poutine comme un signe de vengeance pour l'invasion dans La Manche », titre l'article de l'édition.

Au-dessous de cette hypothèse est publiée une vidéo d'un tir du missile Aster depuis le destroyer HMS Daring, ce qui devrait « faire enrager le Kremlin », sont persuadés les journalistes.

Le HMS Daring (D32) est le premier navire de la classe Type 45, ou classe Daring, de destroyers de défense aérienne construit pour la Royal Navy et est un navire furtif.

Comme l'a affirmé à Sputnik une source diplomatique, l'aviation de la flotte russe de la mer Noire et les appareils de surveillance radar suivent le déplacement du destroyer. Les exercices conjoints britano-roumains dureront jusqu'au 27 avril.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».