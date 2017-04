Pékin lance son deuxième porte-avions «fabriqué en Chine»

Le deuxième porte-avions chinois a été officiellement lancé mercredi, lors d'une cérémonie à l'occasion de la mise à l'eau du bâtiment, a annoncé l'agence Xinhua. Le navire est le premier à être entièrement fabriqué en Chine. Pékin dispose déjà d'un porte-avions, le Liaoning, dont la coque avait été produite dans l'ex-URSS.

L'agence de presse officielle n'a pas précisé la date prévue pour la mise en service du bâtiment, produit par les chantiers navals de Dalian, dans le nord-est du pays. Son nom n'a pas non plus été révélé.

Sa mise à l'eau survient en plein regain de tension internationale autour de la Corée du Nord et de son programme nucléaire et balistique.

© AFP 2017 JIM WATSON Ivanka Trump vend une image positive des USA en Chine

Le président américain Donald Trump a annoncé l'envoi d'un porte-avions, le Carl Vinson, au large de la péninsule coréenne, afin de faire pression sur le régime de Pyongyang.

Si la Chine dénonce également le programme nucléaire de son voisin, elle a appelé les États-Unis à la retenue dans ce dossier.

Pékin tente depuis des années de moderniser ses forces armées, particulièrement sa marine, à l'appui de ses prétentions en mer de Chine méridionale, une zone dont la souveraineté est contestée par plusieurs pays riverains.

