Un sous-marin nucléaire modernisé Léopard livré à la Marine russe en 2018

La Marine russe recevra en 2018 un premier sous-marin nucléaire modernisé du projet 971M K-238 Léopard doté de missiles de croisière dernier cri Kalibr, annonce le journal Izvestia se référant au porte-parole du chantier naval Zvezdotchka Evgueni Gladichev.

« Le premier sous-marin modernisé de projet 971M Léopard équipera la Marine russe en 2018. Selon leurs caractéristiques techniques et de combat, les sous-marins modernisés seront conformes aux exigences de la Marine envers les sous-marins polyvalents de 4e génération », a indiqué le porte-parole cité par le journal.

Selon le quotidien, le Léopard sera doté de missiles de croisière dernier cri Kalibr, ainsi que d'équipements radio-électroniques modernes et de puissantes stations hydroacoustiques.

« Si l'on en juge par leurs caractéristiques, les sous-marins modernisés sont comparables aux submersibles de dernière génération de projet Iassen. Les submersibles sont surnommés les +Super-requins+ », écrit le journal.

Une source dans l'état-major général de la Marine russe a confié au journal qu'un contrat prévoyait de moderniser quatre submersibles, le K-328 Léopard, leK-461 Volk, leK-391 Bratsk et leK-328 Samara. Les travaux de modernisation seront effectués au chantier naval Zvezdotchka.

