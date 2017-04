Des navires chinois mènent des manœuvres dans le Pacifique

La Marine chinoise a mené à bien des manœuvres militaires de routine dans la partie occidentale du Pacifique, relate l'agence Chine Nouvelle.

Les navires de la flotte chinoise sont notamment passés à travers le détroit de Miyako, non loin de la préfecture japonaise d'Okinawa, avant d'entrer dans les eaux de l'ouest du Pacifique.

D'après l'agence, c'est là que la Marine a effectué les exercices militaires en question, qui comprenaient entre autres des opérations de sauvetage et des manœuvres de lutte contre la piraterie.

Il est indiqué que les manœuvres, prévues à l'avance, revêtaient un caractère pacifique et visaient uniquement à améliorer les capacités militaires des Forces navales.

