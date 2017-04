Le navire russe Liman a coulé en mer Noire sans ses équipements secrets

Les militaires russes ont réussi à évacuer les équipements spéciaux après le naufrage jeudi du navire de renseignement Liman en mer Noire, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

« L'équipage a évacué tous les équipements spéciaux amovibles, les papiers, les armes et les munitions à bord d'embarcations de sauvetage, avant de les transporter à la base de la flotte russe de la mer Noire, en Crimée », a indiqué le ministère.

© REUTERS/ Yoruk Isik/File Photo Des photos du navire russe naufragé en mer Noire publiées en Turquie

Le navire de renseignement Liman faisant partie de la flotte russe de la mer Noire a fait naufrage jeudi à 40 km au nord-ouest du détroit du Bosphore. Percé à tribord en-dessous de la ligne de flottaison par un cargo, battant pavillon togolais, transportant du bétail de Roumanie en Jordanie, le navire a coulé quelques heures après la collision. Le consulat général de Russie en Turquie a expliqué l'accident par un brouillard épais. Les gardes-côtes turcs ont sauvé 63 des 75 membres d'équipage du Liman, les 15 autres ont été secourus par les marins du Youzarsif-H.

De 1990 à 2010, le Liman a accompli 13 missions en Méditerranée, faisant escale à Tartous (Syrie) et à Bizerte (Tunisie). En avril et mai 1999, le Liman s'est trouvé en mer Adriatique, non loin de la zone d'opération militaire de l'Otan contre la Yougoslavie. En février dernier, les médias ont annoncé que le Liman devait surveiller les exercices de l'Otan en mer Noire.

#ВМФ #ЧФ BSF Moma-class AIG intelligence ship Liman #Лиман transits southbound Bosphorus en route to Mediterranean pic.twitter.com/yVN90EIyOK — Yörük Işık (@YorukIsik) 21 octobre 2016

​Le navire de renseignement Liman de la classe Moma (projet 861) a été mis à l'eau à Gdansk, en Pologne, en 1970. Son déplacement d'eau était de 1 500 tonnes et sa vitesse maximale de 17 nœuds. Bâtiment initialement conçu pour les études hydrographiques, il a été modifié en 1989 pour mener des missions de reconnaissance et de renseignement.

