Le sous-marin nucléaire Vepr rendu à la Marine russe après modernisation d'ici fin 2017

Le sous-marin nucléaire polyvalent du projet 971 Vepr sera rendu à la Marine russe après restauration et modernisation, a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Dygalo.

« Dans le cadre du maintien du potentiel technique des sous-marins des projets existants, l'entreprise Nerpa, faisant partie du chantier naval Svezdotchka, livrera à la Marine russe le sous-marin nucléaire polyvalent Vepr d'ici la fin de l'année », a indiqué le porte-parole.

© AP Photo/ Dmitry Lovetsky

Les systèmes de bord et les mécanismes du sous-marin ont été modernisés. Après les tests, le sous-marin devra réintégrer la Flotte russe du Nord.

Le submersible du projet 971 est destiné à lutter contre les sous-marins, les convois de navires de surface ainsi qu'à réaliser des frappes sur les sites adverses au sol. Il est équipé de huit lance-torpilles, capables de tirer également des missiles de croisière.

